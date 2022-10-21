Предполагаемые участники ОПГ "Бейнеуские" задержаны в ходе спецоперации КНБ

Задержание. Фото с места событий: КНБ РК

Комитетом национальной безопасности реализована единовременная спецоперация по пресечению противоправных действий общественно-опасной преступной группы "Бейнеуские", сообщается на официальном сайте КНБ РК.

Как уточнили в ведомстве, 11 октября в результате многоэтапной оперативной разработки в Алматы, Актау, поселках Бейнеу и Акжигит Мангистауской области с привлечением Службы специального назначения "А" КНБ провел спецоперацию.

По информации комитета, задержаны лидер и 5 активных участников ОПГ.

"Участники группировки подозреваются в систематических вымогательствах денежных средств с иностранных граждан и частных перевозчиков на КПП "Тажен" (Государственная граница между Казахстаном и Узбекистаном), а также других тяжких преступлениях", - уточнили в КНБ.

В отношении указанных лиц избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по нейтрализации угроз со стороны организованной преступности продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993698-predpolagaemye-uchastniki-opg-beyneuskie-zaderzhany-v-hode-spetsoperatsii-knb/