Подозреваемых в отстреле 53 сайгаков задержали в Кызылординской области

Полиция на месте задержания. Фото: polisia.kz

Полицейские Кызылординской области 18 октября задержали подозреваемых в незаконном отстреле находящихся под угрозой исчезновения сайгаков, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По версии следствия, Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Кызылординской области были задержаны трое жителей региона, предположительно, за:

осуществление незаконного отстрела сайгаков, которые находятся под угрозой исчезновения;

транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса;

получение за это денежных средств преступным путем.

"В ходе проверки по месту жительства подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты 53 туши сайгаков, 12 рогов, незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, ножи и два джипа", – сообщили в полиции.

По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Следствием назначены необходимые экспертизы.

Ранее в ЗКО были найдены туши пяти мертвых сайгаков с рогами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993406-podozrevaemyh-v-otstrele-53-saygakov-zaderzhali-v-kyzylordinskoy-oblasti/