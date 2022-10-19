Подозреваемых в отстреле 53 сайгаков задержали в Кызылординской области
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Полицейские Кызылординской области 18 октября задержали подозреваемых в незаконном отстреле находящихся под угрозой исчезновения сайгаков, передает информационный медиапортал МВД РК Polisia.kz.
По версии следствия, Управлением по борьбе с организованной преступностью ДП Кызылординской области были задержаны трое жителей региона, предположительно, за:
- осуществление незаконного отстрела сайгаков, которые находятся под угрозой исчезновения;
- транспортировку, хранение и реализацию их рогов и мяса;
- получение за это денежных средств преступным путем.
"В ходе проверки по месту жительства подозреваемых в качестве вещественных доказательств изъяты 53 туши сайгаков, 12 рогов, незарегистрированное охотничье ружье 12 калибра, ножи и два джипа", – сообщили в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 2 части 3 статьи 339 УК РК. Трое подозреваемых водворены в изолятор временного содержания. Следствием назначены необходимые экспертизы.
Ранее в ЗКО были найдены туши пяти мертвых сайгаков с рогами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993406-podozrevaemyh-v-otstrele-53-saygakov-zaderzhali-v-kyzylordinskoy-oblasti/