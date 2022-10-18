Экс-начальника СИЗО осудили в Актобе за получение взятки

Молоток судьи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Судом №2 Актобе поставлена точка в уголовном деле в отношении бывшего начальника СИЗО, обвиняемого в получении взятки, сообщается на официальном сайте областного суда.

Суд установил, что 7 сентября текущего года подсудимый, будучи начальником учреждения КА-168/3 ДУИС по Актюбинской области, получил 450 тыс. тенге в качестве взятки за перевод подсудимого Д. из помещения камерного типа в казарму во время отбывания наказания и обеспечения его работой в будущем.

В ходе судебного заседания подсудимый вину полностью признал.

Как добавили в суде, вина подсудимого подтверждается результатами негласных следственных действий и признательными показаниями.

Суд, принимая во внимание, что подсудимым совершено коррупционное правонарушение, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993275-eks-nachalnika-sizo-osudili-v-aktobe-za-poluchenie-vzyatki/