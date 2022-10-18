"Не имел такого права": иностранец предстанет перед судом за нелегальный извоз в Алматы

Полицейский. Иллюстративное фото: ДП Северо-Казахстанской области

Административная ответственность грозит гражданину Узбекистана, незаконно занимавшемуся частным извозом в Алматы. Об этом сообщает информационный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, таксиста-нелегала выявили сотрудники миграционной службы Турксибского района. Во время локальной отработки полицейские остановили автомобиль Chevrolet, за рулем которого находился гражданин Узбекистана 1995 года рождения.

"Он занимался пассажирскими перевозками, зарегистрировавшись на популярном ресурсе. Хотя на самом деле не имел на это права.

В отношении иностранца составлен протокол об административном правонарушении по статье 517 КРКоАП. Материалы производства для принятия решения направлены в суд", - говорится в сообщении.

Кроме того, протокол составлен и на работодателя иностранца. Автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1993190-ne-imel-takogo-prava-inostranets-predstanet-pered-sudom-za-nelegalnyy-izvoz-v-almaty/