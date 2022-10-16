Жительница Мангистау попала под суд за религиозные лекции

Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жительницу Мангистауской области привлекли к ответственности после того, как на ее страницах в соцсетях были обнаружены запрещенные аудиолекции.

Как сообщает Lada.kz, ссылаясь на региональный департамент полиции, при мониторинге соцсетей полицейские выявили факт распространения "запрещенных аудиолекций отрицательной направленности".

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность 31-летней местной жительницы, которая является последовательницей деструктивных религиозных течений", - сообщили в полиции.

На казахстанку составили протокол по статье 453 КоАП РК "Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции".

Решением административного суда женщину оштрафовали на 14 МРП, то есть 42 882 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992950-zhitelnitsa-mangistau-popala-pod-sud-za-religioznye-lektsii/