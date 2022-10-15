Карагандинку обманули на 1,3 млн тенге, представившись сотрудниками банка

Портмоне. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Октябрьский отдел полиции УП Караганды обратилась 57-летняя жительница города. По ее словам, она стала жертвой аферистов, которые завладели ее деньгами на сумму 1 млн 350 тысяч тенге, передает информационный медиапортал Polisia.kz.

В ведомстве сообщили, что потерпевшей, предположительно, на мобильный телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

"Он сообщил, что на женщину пытаются оформить кредит, и чтобы выявить злоумышленников необходимо взять заем, который впоследствии будет возвращен. Затем в "игру" вступила женщина, якобы менеджер банка, которая объяснила, в каком финансовом учреждении необходимо взять денежные средства и на какой счет их перечислить", – говорится в публикации.

По версии следствия, попав под влияние подозреваемых, потерпевшая оформила кредит на 1,3 млн тенге и по совету "сотрудников" банка отправила деньги.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – 18-летнюю девушку и 21-летнего молодого человека. Они дали признательные показания. Полицейские устанавливают их причастность к другим аналогичным преступлениям.

Ранее жительница Костаная потеряла 80 млн тенге после встречи "с очень хорошим другом" мужа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992852-karagandinku-obmanuli-na-13-mln-tenge-predstavivshis-sotrudnikami-banka/