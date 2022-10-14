Группу подозреваемых в сбыте поддельных долларов задержали в Костанайской области

Поддельные доллары. Кадр из видео: АФМ РК

В Костанайской области установили группу лиц, которых подозревают в сбыте поддельных купюр номиналом в 100 долларов США, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по финансовому мониторингу.

В ведомстве рассказали, что группу лиц выявили в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Здесь добавили, что фальшивая валюта сбывалась на территории Костанайской области.

При очередной попытке реализации подозреваемые были задержаны в Рудном. При себе у них обнаружили поддельные долларовые купюры.

В ходе обыска по месту жительства одного из них также найдены поддельные деньги. Общая сумма изъятых фальшивых долларов США составила свыше 28 тысяч.

"Злоумышленники задержаны, иная информация в интересах следствия не разглашается", - сообщили в пресс-службе Агентства РК по финансовому мониторингу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992705-gruppu-podozrevaemyh-v-sbyte-poddelnyh-dollarov-zaderzhali-v-kostanayskoy-oblasti/