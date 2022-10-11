Карагандинка пожаловалась на незнакомца, разбившего лобовое стекло ее авто пряжкой ремня

Девушка за рулем. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Жительница Караганды обратилась в полицию, сообщив, что некий гражданин разбил лобовое стекло ее машины и нанес материальный ущерб, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам 21-летней потерпевшей, инцидент произошел, когда она, будучи за рулем автомобиля, остановилась около перекрестка. Внезапно на дорогу выбежал некий гражданин и начал размахивать ремнем, а затем тяжелой пряжкой разбил лобовое стекло.

Также, по ее словам, он повредил капот ee автомобиля и скрылся. Сумма ущерба составила два миллиона тенге.

Как рассказала потерпевшая, мужчина не был ей знаком. И отсутствовал какой-либо повод, чтобы пешеход повел себя настолько агрессивно.

"К месту происшествия прибыл ближайший наряд полка патрульной полиции УП Караганды. Прочесывая кварталы, прилегающие к месту происшествия, полицейские по “горячим следам” задержали подозреваемого – 22-летнего парня. Он дал признательные показания, при этом не смог объяснить мотив своего криминального проступка", - гласит сообщение.

Другой инцидент произошел с 45-летней женщиной. По ее словам, она оставила свой автомобиль во дворе одного из многоэтажных домов в Темиртау. А когда вернулась, обнаружила, что все четыре колеса ее машины были порезаны.

Наряд батальона патрульной полиции УП Темиртау по "горячим следам" установил и задержал подозреваемого. Он дал признательные показания.

По обоим вышеупомянутым фактам ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство"

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1992196-karagandinka-pozhalovalas-na-neznakomtsa-razbivshego-lobovoe-steklo-ee-avto-pryazhkoy-remnya/