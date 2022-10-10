Мужчина отдал за квартиру 20 млн тенге и остался ни с чем в Туркестанской области

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В Туркестанской области с заявлением в полицию обратился мужчина. Он рассказал, что знакомая пообещала помочь приобрести трехкомнатную квартиру, взяла 20 млн тенге, но ничего не выполнила, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По словам потерпевшего, некая знакомая пообещала ему помочь приобрести 3-комнатную квартиру в новом доме, выманила 20 млн тенге и не вернула деньги.

Данный факт был зарегистрирован по статье 190 УК РК "Мошенничество".

Стражи порядка провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали подозреваемую. Выяснилось, что женщина в течение 9 месяцев под различными предлогами так и не выполнила обещанного, а полученные от знакомого средства потратила на собственные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемой проводится досудебное расследование. Следствием выясняется ее причастность к другим аналогичным преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991908-muzhchina-otdal-za-kvartiru-20-mln-tenge-i-ostalsya-ni-s-chem-v-turkestanskoy-oblasti/