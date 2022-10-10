"Действовал по одной схеме": общежития обворовывали в Астане

Полицейское авто. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

30-летнего астанчанина задержали полицейские. Предполагается, что он ночами обворовывал общежития и частные дома, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный департамент полиции.

Следствие полагает, что подозреваемый действовал по одной схеме - дергал ручки комнат. Если комната оказывалась открытой, он поникал в нее и забирал ценные вещи.

Правоохранители рассказали о нескольких таких преступлениях. Так, в одном случае примерно в 3 часа ночи, убедившись, что жильцы комнат крепко спят, мужчина проник в комнату общежития на улице Ташкентская и украл телефон. Во втором случае похитил ценные вещи в частном секторе на улице Ашхабадская.

"В копилке воришки оказались три мобильных телефона. Общая стоимость причиненного ущерба составила около 340 тысяч тенге", - сообщили в полиции.

Подозреваемого в кражах задержали. Он уже дал признательные показания. Отмечается, что 30-летний задержанный имеет судимость за грабеж.

Сейчас полиция ведет расследование по статье 188 УК РК ("Кража") и проверяет причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.

"Департамент полиции Астаны убедительно рекомендует быть бдительными, не оставлять ценные вещи без присмотра, укреплять двери надежными замками, оснащать квартиры охранными сигнализациями, не оставлять двери открытыми даже на короткое время", - обратились к астанчанам правоохранители.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991885-deystvoval-po-odnoy-sheme-obschezhitiya-obvorovyvali-v-astane/