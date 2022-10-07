Павлодарец в надежде увеличить доход потерял 19 млн тенге

Мужчина с картой и телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Павлодарец, желая увеличить свой доход, потерял 19,5 млн тенге. Мужчина несколько дней назад обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой мошенничества, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

По словам заявителя, неизвестные через информационные системы завладели его деньгами в сумме 19 млн 475 тысяч тенге.

Мужчина пояснил, что увидел объявление в Instagram о том, что якобы финансовая академия набирает на обучение желающих заработать на криптовалюте. Он откликнулся и оставил свои контактные данные.

С ним сразу связались в Telegram. Оператор предложила не тратить времени на обучение, а поучаствовать в программе, которая, по ее словам, приносит большой доход.

Для этого нужно было создать кошелек в Binance и пополнить счет. Павлодарец последовал совету и закинул туда 5,5 тысяч долларов (более 2,5 млн тенге), затем, следуя рекомендациям девушки-оператора, перевел эти деньги в программу MetaMask.

После чего его счет был увеличен кураторами и уже составлял 38 939 долларов (свыше 18 млн тенге).

Однако теперь, по словам девушки-оператора, чтобы снять весь депозит, мужчине необходимо было закинуть "дополнение ликвидности", которое также стоит 5,5 тысяч долларов. Пользователь послушно выполнил требование.

Оператор уверяла, что это действие необходимо будет повторять до тех пор, пока счет не откроется и не станет доступным для снятия.

Поверив, павлодарец совершил данную операцию 6 раз на одинаковую сумму. Только после этого куратор сказала, что денег достаточно и вскоре ему переведут 78 тысяч долларов (36,5 млн тенге). Однако деньги так и не поступили.

Спустя некоторое время мужчине перезвонили с неизвестного номера другой страны и сказали, что нужно оплатить еще налог в сумме 2,5 тысячи долларов. Он и это сделал.

Но все деньги, которые он закидывал на счет, аннулировались. Только тогда житель Павлодара обратился в полицию.

В настоящее время стражи порядка устанавливают личности и местонахождение подозреваемых. Ведется расследование по статье 190 УК РК (Мошенничество).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991595-pavlodarets-v-nadezhde-uvelichit-dohod-poteryal-19-mln-tenge/