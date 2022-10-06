Иностранец пытался провезти наркотики поездом через Казахстан

Поезд. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Проводник пассажирского поезда попытался провезти наркотическое средство через Казахстан. Инцидент произошел еще в августе, но в полиции рассказали о нем лишь сейчас, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

"В августе текущего года при патрулировании пассажирского поезда сообщением "Ташкент – Самара" сотрудниками транспортной полиции совместно с Пограничной службой КНБ РК, прибывшего на станцию "Сарыагаш" (Туркестанская область), служебно-розыскная собака, обученная на поиск наркотических средств, указала на 26-летнего проводника", — говорится в сообщении.

Подозреваемый оказался гражданином Узбекистана. Экспертиза показала, что изъятое вещество является высушенной марихуаной.

"По данному факту Линейным отделом полиции на станции Арыс-1 проведено досудебное расследование по части 1 статьи 286 УК РК (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено)", — рассказал заместитель начальника Департамента полиции на транспорте Ерлан Жалмагамбет.

4 октября Арысский районный суд по уголовным делам обязал гражданина Узбекистана выплатить штраф в размере 200 МРП (612 600 тен).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991480-inostranets-pytalsya-provezti-narkotiki-poezdom-cherez-kazahstan/