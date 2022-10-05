Парень, попарившись в бане, не нашел своего авто на месте парковки в Актюбинской области

Водитель за рулем. Иллюстративное фото: pexels.com

19-летний житель Актюбинской области заехал в частную баню, попарился, завел свой автомобиль и отлучился буквально на 5 минут. В этот момент его машину угнали и попали на ней в ДТП, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Инцидент произошел 3 октября. По словам 19-летнего пострадавшего, он припарковал автомобиль возле частной бани. Искупавшись, запустил двигатель и отлучился на 5 минут. В этот момент машину угнали.

Стражи порядка обнаружили автомобиль в нескольких кварталах от места угона. Установлено, что на нем было совершено ДТП со стоящей на обочине машиной Opel Frontera. После чего севший за руль чужого авто скрылся с места происшествия.

Поврежденное авто. Фото: polisia.kz

Правоохранители в ходе проведения оперативных мероприятий задержали подозреваемого. Им оказался 21-летний житель села Бадамша.

Молодой человек признался, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался ситуацией и совершил угон.

За управление автотранспортом в алкогольном опьянении парня арестовали на 20 суток.

Также по факту угона проводится досудебное расследование по ст.200 ч.1 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем). Машина припаркована на территории отдела полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1991128-paren-poparivshis-v-bane-ne-nashel-svoego-avto-na-meste-parkovki-v-aktyubinskoy-oblasti/