Полицейские Алматы обратились к горожанам из-за ситуации со страховыми мошенниками

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Полиция Алматы предупредила о “страховых” мошенниках: участились случаи, когда граждане становятся жертвами обманов и доверяют процедуру оформления страховых выплат недобросовестным посредникам, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

О ситуации со "страховыми" мошенниками высказался руководитель Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

"Призываем граждан не доверять третьим лицам, которые, порой, не брезгуют поживиться на чужом горе. В практике, увы, такие эпизоды не единичны", — отметил он.

В соответствии с норами Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года № 446-II “Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств”:

1. Предельный объем ответственности страховщика по одному страховому случаю (страховая сумма) составляет (в месячных расчетных показателях):

За вред, причиненный жизни или здоровью каждого потерпевшего и повлекший:

– гибель – 2 000;

– установление инвалидности:

первой группы – 1 600;

второй группы – 1 200;

третьей группы – 500;

ребенок с инвалидностью – 1 000;

увечье, травму или иное повреждение здоровья без установления инвалидности, – в размере фактических расходов на амбулаторное и (или) стационарное лечение, но не более 300;

За вред, причиненный имуществу одного потерпевшего, — в размере причиненного вреда, но не более 600.

За вред, причиненный одновременно имуществу двух и более потерпевших, — в размере причиненного вреда, но не более 600 каждому потерпевшему.

При этом общий размер страховых выплат всем потерпевшим не может превышать 2 000.

В случае превышения размера вреда над предельным объемом ответственности страховщика страховая выплата каждому потерпевшему осуществляется соразмерно степени вреда, причиненного его имуществу.

Страховая выплата за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевшего, повлекший гибель или установление инвалидности, осуществляется в размере предельного объема ответственности страховщика, установленного пунктом 1 настоящей статьи.

Для расчета размера страховой выплаты используется месячный расчетный показатель, установленный в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан, на день осуществления страховой выплаты.

В случае смерти потерпевшего лицу, осуществившему погребение потерпевшего, страховщиком возмещаются расходы на погребение в размере ста месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990836-politseyskie-almaty-obratilis-k-gorozhanam-iz-za-situatsii-so-strahovymi-moshennikami/