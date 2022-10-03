Ехал задом наперед с "мигалками": владельца авто задержали в Актобе (видео)

Нарушитель. Кадр из видео: Polisia.kz

Хозяина машины, которая попала на видео, распространившееся в соцсетях, задержали стражи порядка Актобе, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Ролик с автомобилем марки ВАЗ-21144, который нарушает правила дорожного движения, выявили в ходе мониторинга соцсетей. По информации полицейских, указанный автомобиль двигался задним ходом по одной из главных улиц Актобе, кроме того на данном авто были установлены световые проблесковые маячки специальных оперативных служб.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили владельца указанной автомашины. На водителя стражи порядка составили 4 протокола об административном правонарушении.

Сам автомобиль стражи порядка водворили на штрафстоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990815-ehal-zadom-napered-s-migalkami-vladeltsa-avto-zaderzhali-v-aktobe-video/