Россиянина ограбили в центре Актау

Полицейский автомобиль. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Актау неизвестные ограбили гражданина Российской Федерации. Информация об этом появилась в социальных сетях. Пост прокомментировали в полиции Мангистау.

Как пишет издание Lada.kz, ограбление иностранца произошло в 11 микрорайоне. Что именно пропало у мужчины, не уточняется.

В Департаменте полиции Мангистауской области подтвердили, что в городе ограбили гражданина РФ. По словам правоохранителей, сейчас по данному факту проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уральске пьяные россияне устроили драку у ночного клуба. В полиции отмечали, что мужчинам грозит выдворение из страны.

Позже стало известно, что на двух граждан РФ по данному факту составили административные протоколы. Постановлением суда их арестовали на 5 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990698-rossiyanina-ograbili-v-tsentre-aktau/