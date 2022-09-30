Канал поставки и сбыта гашиша ликвидировали в Астане (видео)

Задержание. Кадр из видео: Polisia.kz

В столице полицейские ликвидирован канал поставки и сбыта наркотических средств в ходе спецоперации, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

45-летний астанчанин был задержан при попытке продать наркотики, отметили стражи порядка.

При проведении обыска по месту жительства у него обнаружены 15 полиэтиленовых свертков с гашишем, приготовленных к реализации, и денежные средства, добытые от сбыта наркотиков.

Начальник Управления по противодействию наркопреступности столицы Рустам Гасизов уточнил, что в ходе спецоперации изъяли 1 кг гашиша.

"Подозреваемый дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания ДП. Проводится досудебное расследование по статье 297 части 3 УК РК “Незаконные приобретение, хранение, перевозка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, в особо крупном размере", - добавил Гасизов.

В настоящее время ведется работа по установлению соучастников, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990395-kanal-postavki-i-sbyta-gashisha-likvidirovali-v-astane-video/