Женщины подрались в кафе в Кокшетау

Ссора женщин. Иллюстративное фото: pexels.com

Драка с участием женщин произошла в кафе в Кокшетау. Одна из них обратилась с заявлением в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

Как рассказали в ведомстве, 28 сентября в полицию поступило заявление от 41-летней жительницы Кокшетау. Она пояснила, что около 03.00 часов неизвестная нанесла ей телесные повреждения.

По словам женщины, она арендует кафе и была в заведении, когда туда пришли незнакомки. Одна из них, находясь на танцполе, в ходе словесного конфликта нанесла заявительнице телесные повреждения в область шеи и головы.

Стражи порядка установили личность подозреваемой. Ею оказалась 40-летняя жительница областного центра. По данному факту начато досудебное расследование по ст.293 ч.1 УК РК "Хулиганство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990360-zhenschiny-podralis-v-kafe-v-kokshetau/