Двоих мужчин подозревают в кражах из бутиков крупного торгового дома в Алматы

Подозреваемые. Фото: Polisia.kz

Стражи порядка задержали двух мужчин, которых подозревают в серии краж в Алматы. Предполагается, что они причастны к 6 преступным эпизодам, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации полицейских, подозреваемые 1996 и 2000 годов рождения обворовывали бутики крупного торгового дома в Алматы.

Как сообщил начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр, на данном этапе следствия установлена причастность этих лиц как минимум к 6 эпизодам краж.

Свою вину подозреваемые отрицать не стали, отметили в полиции.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по статье "Кража".

Оба молодых человека, как пообещали стражи порядка, будут проверены на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в других районах южной столицы. Сейчас подозреваемые находятся под стражей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990287-dvoih-muzhchin-podozrevayut-v-krazhah-iz-butikov-krupnogo-torgovogo-doma-v-almaty/