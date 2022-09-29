В Кыргызстане задержали министра образования Бейшеналиева

Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Министерство внутренних дел Кыргызстана подтвердило 24.kg информацию о задержании министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева. Его подозревают в коррупции.

МВД Кыргызстана сообщило, что его поймали с поличным.

"Расследуется факт получения взятки в особо крупном размере - 110 тысяч долларов. Деньги вымогали за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы. По результатам расследования будет предоставлена ​​вся полная информация", - сказали в ведомстве.

В Сети опубликовали момент задержания Бейшеналиева полицией.

Пресс-секретарь президента Кыргызстана Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев прокомментировал в своем Facebook задержание Бейшеналиева.

"Президент Жапаров поставлен в курс относительно задержания министра образования и науки Алмазбека Бейшеналиева. Будет обеспечено всестороннее расследование данного дела", - пишет Султанбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990167-v-kyrgyzstane-zaderzhali-ministra-obrazovaniya-beyshenalieva/