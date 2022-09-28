Искавшего жилье россиянина обманули в Костанае

Многоэтажный дом. Иллюстративное фото: pexels.com

Парень, приехавший в Костанай из России, хотел снять жилье и нарвался на аферистов. Мнимые владельцы квартиры взяли деньги и пропали, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

27 сентября в полицию поступило сообщение от россиянина, который приехал в Костанай. Молодой человек рассказал, что он при попытке снять жилье столкнулся с мошенничеством.

Мнимые владельцы квартиры взяли деньги за аренду несуществующего жилья и исчезли, однако он запомнил марку автомобиля.

Всем нарядам была передана ориентировка. Один из патрулей остановил автомобиль для проверки. Оказалось, что водитель передвигался с подложными госномерами.

В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что мужчина и его пассажиры как раз и могут быть участниками происшествия с иностранцем. В настоящее время деньги россиянину возвращены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990091-iskavshego-zhile-rossiyanina-obmanuli-v-kostanae/