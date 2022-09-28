Баранов под угрозой насилия забрали у жителя Жезказгана

Ягненок. Иллюстративное фото: pexels.com

В Жезказгане задержали двоих подозреваемых в вымогательстве. Угрожая фермеру применением физической силы, они забрали двух баранов, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

24 сентября во время обхода одного из районов Жезказгана к полицейским обратился 43-летний мужчина. Он сообщил, что возглавляет крестьянское хозяйство и занимается выращиванием мелкого рогатого скота.

По словам фермера, днем ранее он следил за отарой овец в степи. К нему на автомобиле подъехали двое неизвестных. Угрожая применением физической силы, они потребовали двух ягнят. Потерпевший был вынужден отдать им животных.

Стражи порядка задержали жителей Жезказгана в возрасте 24 и 30 лет. Они дали признательные показания. Досудебное расследование проводится по статье 194 УК РК "Вымогательство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990059-baranov-pod-ugrozoy-nasiliya-zabrali-u-zhitelya-zhezkazgana/