Река Есентай. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Американского журналиста оштрафовали за распитие алкоголя на речке в Алматы, об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Департаменте полиции города.

Ранее главный редактор издания Eurasianet Дэвид Триллинг в Twitter о том, что к журналистам, базирующимся в Алматы, Джоанне Лиллис и Полу Бартлетту пришла полиция и пытается забрать журналистов. Он также отметил, что от "одного полицейского пахнет алкоголем".

Как рассказали в Департаменте полиции Алматы, случай произошел 24 сентября 2022 года в 19.19, когда на пульт 102 поступил звонок с сообщением, что неизвестные лица распивают спиртные напитки на набережной вдоль речки Есентай. К тому же, эти же лица нарушают общественный порядок.

Звонящий уточнил, что с нарушителями покоя находятся малолетние дети. Участковые инспекторы проверили сигнал и обнаружили целое застолье с едой и алкоголем в беседке. За распитие спиртных напитков к административной ответственности привлекли четверых человек, один из которых иностранец. Санкция части 1 статьи 440 КоАП РК предусматривает за это нарушение штраф в 5 МРП.

"Кроме того, установлено нарушение правил благоустройства города, выразившееся в выбросе мусора. Эти вопиющие факты зафиксированы на камеру и, в случае необходимости, могут служить неопровержимым доказательством противоправных действий нарушителей правопорядка", - рассказал начальник Управления полиции Медеуского района полковник полиции Даурен Утебаев.

Как отметили в полиции, так как у одного из нарушителей не оказалось при себе документов, полицейским пришлось пройти вместе с ним по месту жительства.

"Всем известно, что набережная уже давно стала излюбленным местом отдыха горожан, где они охотно занимаются спортом, совершают семейные прогулки. Для этого создана комфортная инфраструктура, которая ни в коем случае не предназначена для пьяных застолий. Распитие спиртных напитков в общественном месте запрещено законом и все обязаны соблюдать это требование.

Кроме того, обращаю особое внимание, что информация об алкогольном опьянении сотрудников полиции, прибывших по сигналу местных жителей, не соответствует действительности. Участковые инспекторы находились на службе по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан в трезвом состоянии", - резюмировал полковник Утебаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990040-amerikanskogo-zhurnalista-oshtrafovali-za-raspitie-alkogolya-na-rechke-v-almaty/