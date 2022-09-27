Ущерб 300 млн тенге: руководителя ТОО в Астане задержали по подозрению в мошенничестве

Задержанный. Кадр из видео: АФМ РК

Руководителя одного из столичных ТОО подозревают в мошенничестве в особо крупных размерах, сообщается в официальном Telegram-канале Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Как уточнили в ведомстве, сегодня, 27 сентября, сотрудниками столичного ДЭР задержан руководитель ТОО "Ас-Ай".

Предполагается, что при взыскании с АО "Пассажирские перевозки" якобы понесенных убытков задержанный использовал заведомо ложные сведения об объемах поставок и сфальсифицированные заключения аудиторов.

По данным АФМ, в результате незаконных действий квазигосударственной компании причинен ущерб на сумму свыше 300 млн тенге.

Как выяснили сотрудники ведомства, на похищенные средства подозреваемый приобрел дорогостоящую квартиру в Астане стоимостью 125 млн тенге и автомобиль марки Range Rover за 60 млн тенге.

По информации АФМ, для вывода средств в теневой оборот подозреваемый использовал фиктивные счет-фактуры от номинальных юридических лиц на 1,3 млрд тенге.

По этой причине также расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на 285,6 млн тенге.

Следствие продолжается, иная информация, в соответствии положениями УПК РК, разглашению не подлежит, отметили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989904-uscherb-300-mln-tenge-rukovoditelya-too-v-astane-zaderzhali-po-podozreniyu-v-moshennichestve/