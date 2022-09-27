Бывших прокурора и полицейского одного из районов Алматы оправдали в Верховном суде

Молоток судьи. Фото: pixabay.com

Бывшего начальника управления прокуратуры Виктора Тихонова оправдали в Верховном суде. Вместе с ним оправдан и следователь Наурызбайского УП Ерлан Ануарбек, передает корреспондент NUR.KZ.

В Верховном суде подтвердили информацию. Как сообщил представитель Верховного суда Елдос Жумаксанов, Тихонов и Ануарбек были оправданы.

Напомним, Тихонов и Ануарбек были задержаны в 2017 году.

По информации Генпрокуратуры, Тихонов и следователь Наурызбайского УП Ануарбек подозреваются в незаконном освобождении от уголовной ответственности ранее судимых преступников.

В ведомстве отмечали, что после незаконного выхода на свободу один из них совершил более тяжкое преступление, за что сейчас снова задержан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989862-byvshih-prokurora-i-politseyskogo-odnogo-iz-rayonov-almaty-opravdali-v-verhovnom-sude/