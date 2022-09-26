Альфонс обманул актюбинку на 36 млн тенге

Женщина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

Альфонс обманул пенсионерку на 36 млн тенге в Актобе. 65-летняя женщина обратилась с заявлением в полицию и рассказала подробности случившегося, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Актюбинка обратилась к стражам порядка 22 сентября. В своем заявлении она указала, что стала жертвой мошенника, с которым познакомилась в социальных сетях.

Мужчина представился гражданином США, расспросил адрес и полное имя якобы для отправки подарка и денег. Однако для этого женщине необходимо было оплатить таможенную пошлину - перевести средства на указанный им счет.

Кроме того, "жених" написал, что намеревается переехать в Казахстан после того, как выйдет на пенсию. Ничего не подозревающая пенсионерка продала квартиру, сняла со счетов деньги и перечислила "другу" из интернета более 36 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 УК РК "Мошенничество".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989667-alfons-obmanul-aktyubinku-na-36-mln-tenge/