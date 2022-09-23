Бывшего риелтора заподозрили в махинациях с арендой квартир в Астане

Новостройка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Шестеро астанчан оказались обмануты мошенником, который размещал объявления о недорогой аренде квартир. Стражи порядка задержали предполагаемого "арендодателя", передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Как установило следствие, злоумышленник на популярном сайте размещал объявления об аренде квартиры.

"Потерпевшие, увидев не столь высокую цену, звонили по объявлению. При беседе по телефону его условием было внесение предоплаты. Сразу после получения денег подозреваемый удалял объявления и менял номер телефона", – рассказали полицейские.

Отмечается, что таким образом на уловки мошенника попалось шесть человек, которые перевели от 30 тысяч до 110 тысяч тенге.

Полицейские задержали подозреваемого в течение суток. Ранее 23-летний молодой человек работал риелтором.

Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК "Мошенничество".

В настоящее время проводится проверка причастности подозреваемого к ранее совершенным аналогичным преступлениям, а также устанавливаются другие потерпевшие.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989385-byvshego-rieltora-zapodozrili-v-mahinatsiyah-s-arendoy-kvartir-v-astane/