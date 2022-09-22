Высокопоставленных чиновников осудили в Шымкенте за взятки

Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Антикоррупционная служба РК сообщила в своем официальном Telegram-канале о том, что была поставлена точка в деле, фигурантами которого являлись высокопоставленные чиновники.

По информации Антикора, вчера, 21 сентября, Аль-Фарабийским районным судом Шымкента оглашен приговор в отношении руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Мараимова Е.З., руководителя отдела камерального контроля Агабек А.М., заместителя руководителя Департамента внутреннего государственного аудита по Шымкенту Турсунбекова Е.С. и учредителя ТОО "KAZPROFSTROY HOLDING" Кожахметова К.К.

Все они обвинялись в коррупционных преступлениях - получении и даче взятки, а также посредничестве во взяточничестве. По версии следствия, за определенную сумму чиновники оказали содействие в признании победителем в госзакупках вышеуказанной компании.

Приговором суда Мараимову назначено наказание в виде 8 лет колонии, Агабек - 7 лет 6 месяцев, а Кожахметову - 7 лет лишения свободы.

Этим же приговором по факту посредничества во взяточничестве Турсунбекову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Кроме того, осужденные навсегда лишены права занимать должности на государственной службе.

Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989182-vysokopostavlennyh-chinovnikov-osudili-v-shymkente-za-vzyatki/