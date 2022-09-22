Уроженцев Китая заподозрили в организации финпирамиды в Алматы

Изъятые карты. Фото: Polisia.kz

Алматинские полицейские задержали предполагаемых основателей очередной финансовой пирамиды, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, были задержаны четверо уроженцев КНР, двое из которых в статусе кандасов уже получили казахстанское гражданство, еще двое имеют вид на жительство в РК.

Замначальника Департамента полиции Алматы Дидар Аханов рассказал подробности.

"Основная фигура, гражданка Д. 1996 года рождения, водворена в изолятор временного содержание. Роль и степень участия в преступлениях других участников группы будут установлены в ходе следствия", - пояснил он.

Аханов рассказал также, как именно работала пирамида.

"Действуя от имени компании "Лазада групп", в интернете они разместили объявление о возможности приумножения капитала и предложили гражданам инвестировать денежные средства в криптовалюту. Наивных оказалось немало: в сомнительный проект некоторые вкладывали миллионы тенге. На самом деле организаторы "бизнеса", как установлено, и не собирались платить дивиденды, они изначально были нацелены на обман населения", - пояснил он.

Поняв, что их обманули, потерпевшие обратились в полицию. Задержание провели в одной из квартир микрорайона Аккент - среди подозреваемых три девушки и один парень.

Уточняется, что самой старшей участнице группы 26 лет, по предварительным данным, она – руководитель, а младшей участнице всего 20 лет.

"Следственно-оперативной группой при осмотре жилища подозреваемых обнаружены и изъяты свыше 60 банковских карт на разные имена, четыре сотовых телефонов, SIM-карты и ноутбуки.

Немаловажная деталь: на съемной квартире также были найдены пять общих тетрадей с записями счетов банковских карт и пароли. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий", - заключил Аханов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989171-predpolagaemyh-osnovateley-ocherednoy-finpiramidy-zaderzhali-v-almaty/