Автомат Калашникова пытались продать в Алматы за 3 млн тенге (видео)

Изъятый автомат Калашникова. Кадр из видео: polisia.kz

Алматинские полицейские пресекли незаконную продажу оружия – в городе планировалась сделка на 3 млн тенге, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Попытку продать автомат Калашникова за 3 млн тенге пресекли сотрудники УБОП при координации Прокуратуры города Алматы.

"По подозрению в торговле оружием в ходе спецоперации задержан гражданин А., 1980 года рождения. Он сбыл автомат АК-74, пригодный для стрельбы патронами 5,6 мм. Номерные обозначения оружия уничтожены, и мы полагаем, что умышленно, чтобы затруднить его идентификацию", – заявил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Жанат Нургалиев.

Отмечается, что сейчас ведется уголовное дело по части 4 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Назначена судебно-баллистическая экспертиза, по результатам которой будут установлены принадлежность и происхождение огнестрельного оружия

Подозреваемый дал признательные показания. Он водворен в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1989025-avtomat-kalashnikova-pytalis-prodat-v-almaty-za-3-mln-tenge-video/