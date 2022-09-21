20 тонн пива пытались незаконно вывезти из Казахстана (видео)

Задержанный грузовик. Фото: КГД МФ РК

20 тонн пива без сопроводительных документов пытались вывезти из Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов МФ РК.

Попытка нелегального вывоза алкогольного напитка была пресечена на пограничном автомобильном пункте пропуска "Найза" 15 сентября сотрудниками Департамента государственных доходов по Павлодарской области.

Они задержали грузовик с пивом, объем которого составил 20 тонн.

В ходе осмотра и проверки сотрудниками ДГД было установлено отсутствие соответствующих документов на алкогольную продукцию, что является нарушением закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции".

В настоящий момент сотрудники ведомства направили документы в Успенский районный суд для принятия процессуального решения по данному факту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988857-20-tonn-piva-pytalis-nezakonno-vyvezti-iz-kazahstana-video/