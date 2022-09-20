Подозреваемый в вымогательстве, убегая от спецназа, разбрасывал деньги в ВКО (видео)

Задержание подозреваемого в вымогательстве в ВКО. Фото: ДП ВКО

Подозреваемого в вымогательстве задержали в Восточно-Казахстанской области. Кадрами спецоперации и подробностями поделились в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

К правоохранителям обратился 20-летний парень. Он рассказал, что житель села Березовка, воспользовавшись своим физически превосходством, требовал у него 500 тысяч тенге.

Полицейские в ходе операции с привлечением сотрудников спецподразделения после передачи всей суммы задержали подозреваемого в вымогательстве.

Деньги. Фото: ДП ВКО

При этом житель Глубоковского района при виде силовиков попытался скрыться, по пути избавляясь от вещественных доказательств.

Мужчина дал признательные показания. У него изъяли деньги, подтверждающие его противоправные действия.

"В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Его действия квалифицируются по ст.194 ч.1 УК РК (Вымогательство), предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Алмаз Тукенов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988623-podozrevaemyy-v-vymogatelstve-ubegaya-ot-spetsnaza-razbrasyval-dengi-v-vko-video/