Двух актюбинцев подозревают в трех автомобильных кражах (видео)

Момент кражи. Кадр из видео: Polisia.kz

Три автомобиля обокрали двое мужчин в Актобе, все это попало в объектив камеры наблюдения. Одного из подозреваемых задержали, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Все кражи произошли 10 сентября. Как сообщили стражи порядка, в тот день с территории СТО по улице Жубановых путем разбития стекол дверей трех автомашин были похищены набор ключей, автомагнитола и другие вещи.

Сотрудниками полиции с помощью камер видео наблюдения СТО был установлен один из подозреваемых.

У него провели обыск. В ходе данных мероприятий были обнаружены и изъяты вещественные доказательства.

По данному факту начато досудебное расследование по уголовной статье "Кража". Подозреваемый был задержан и водворен в изолятор временного содержания города Актобе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988521-dvuh-aktyubintsev-podozrevayut-v-treh-avtomobilnyh-krazhah-video/