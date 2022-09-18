Дерзкое ограбление аптеки попало на видео в Рудном

Грабитель в аптеке. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

В Рудном полицейские задержали мужчину, подозреваемого в дерзком ограблении аптеки, которое попало на камеры видеонаблюдения, об этом в официальном Telegram-канале МВД РК POLISIA.KZ.

По информации полицейских, преступление зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в помещении. Мужчина похитил 60 тысяч тенге.

"17 сентября в аптеку пришел молодой человек и попросил продать ему лекарство, которое не отпускается без рецепта. Продавец ему объяснила, что не может продать этот препарат и предложила заменить на другой. Когда она отлучилась в подсобное помещение для того, чтобы найти таблетки, парень разбил стекло, перепрыгнул через прилавок, забрал деньги и скрылся", - говорится в сообщении полицейских.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого на съемной квартире в Рудном. При осмотре квартиры были изъяты вещественные доказательства.

"В настоящее время начато досудебное расследование, предусмотренное по статье 191 УК РК "Грабеж". Подозреваемый водворен в ИВС", - заключили полицейские.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988372-derzkoe-ograblenie-apteki-popalo-na-video-v-rudnom/