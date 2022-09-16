Встреча с девушкой обернулась неприятностями для двух казахстанцев

Девушка садится в автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

25-летнюю жительницу Жамбылской области подозревают в краже. Столкнувшись с ней, двое мужчин потеряли свои деньги. Подробности озвучиваются на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Так, в полицию Тараза обратился 20-летний местный житель с заявлением о пропаже с его счета около 50 тысяч тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 25-летняя жительница Жамбылского района.

По словам девушки, она ехала в одной машине с потерпевшим. Когда он переводил деньги через мобильное приложение, она увидела секретный четырехзначный код.

После чего попросила у парня телефон якобы позвонить, а затем опять же через приложение перевела средства на свой счет.

Как оказалось, это был не единственный случай. Таким же образом пропали 100 тысяч тенге со счета жителя Шымкента.

Общая сумма ущерба составила около 150 тысяч тенге. Подозреваемая свою вину признала.

В настоящее время она содержится в изоляторе временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.188 ч.2 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988221-vstrecha-s-devushkoy-obernulas-nepriyatnostyami-dlya-dvuh-kazahstantsev/