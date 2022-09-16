Сотрудника ДГД по ЗКО осудили на 11 лет за взятку в 40 млн тенге

Мужчина в костюме. Иллюстративное фото: pexels.com

Перед судом по обвинению в покушении на получение взятки в размере 40 млн тенге предстал главный специалист Департамента государственных доходов по ЗКО Рауан Жексенгалиев. Он был приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности, передает "Мой город".

"Вина Жексенгалиева полностью доказана в ходе судебного следствия. Сам подсудимый признал свою вину частично и пояснил, что хотел получить 4 млн тенге путем обмана.

Заявление в Антикоррупционной службу поступило от директора торгового дома Жамангарина, который рассказал, что главный специалист ДГД Рауан Жексенгалиев требует от него взятку в 40 млн тенге", - отметила судья Шара Зайнуллина.

За покушение на получение взятки бывшего сотрудника приговорили к 11 годам лишения свободы. Также ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе.

Родственники и адвокаты осужденного заявили, что не согласны с приговором и намерены его обжаловать.

По словам сестры экс-специалиста ДГД Динары Жексенгалиевой, ее брат дружил с заявителем около 30 лет, они даже называли друг друга братьями. Что Жамангарина сподвигло пойти на такой шаг, она не знает. При этом женщина отметила, что он несколько раз менял свои показания. Она считает вину недоказанной.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988170-sotrudnika-dgd-po-zko-osudili-na-11-let-za-vzyatku-v-40-mln-tenge/