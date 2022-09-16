Мошенники обманули 10 алматинцев, используя служебное удостоверение военного
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В полиции Алматы сообщили о десяти случаях мошенничества с использованием персональных данных военнослужащего, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП южной столицы.
По данным правоохранителей, полицией были выявлены случаи, когда мошенники использовали личные и служебные документы военного для обмана горожан.
Установлено, что сам военнослужащий на самом деле к преступлению никакого отношения не имеет.
"Злоумышленники воспользовались этими документами, оказавшимися в общем доступе, и, прикрываясь ими, ссылаясь на срочный переезд в другой регион, "продавали" товары обихода. По городу зарегистрировано свыше 10 аналогичных эпизодов", - рассказали в алматинском департаменте.
Стражи порядка вновь призвали казахстанцев быть более бдительными, осторожными и не вестись на уловки преступников.
"Мошенники для реализации своих преступных планов часто представляются также сотрудниками МВД и других правоохранительных органов", - добавили в департаменте.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988141-moshenniki-obmanuli-10-almatintsev-ispolzuya-sluzhebnoe-udostoverenie-voennogo/