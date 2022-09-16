Преступную схему хищения бюджетных средств раскрыли в Карагандинской области

Калькулятор и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Карагандинской области выявлена преступная схема хищения бюджетных средств, выделенных на санаторно-курортное лечение и лечебно-оздоровительный отдых для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

Как установило следствие, между заказчиком и ТОО был заключен договор о государственных закупках по оказанию лечения и отдыха инвалидам на сумму около 50 млн тенге со сроками исполнения с марта по декабрь месяцы.

"Согласно акту проверки внутреннего анализа коррупционных рисков заказчика следует, что по установленным фактам фиктивного посещения инвалидами оздоровительного санатория в адрес ТОО необоснованно выплачено около полутора млн тенге", - сообщили в АФМ РК.

Расследование по данному делу продолжается. Согласно ст.201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1988106-prestupnuyu-shemu-hischeniya-byudzhetnyh-sredstv-raskryli-v-karagandinskoy-oblasti/