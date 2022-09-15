Десятиклассника убили в драке в Туркестанской области

Место происшествия. Фото: pixabay.com

Подростка убили в драке в пригороде Кентау. По данному факту полицейские Туркестанской области проводят досудебное расследование, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В полицию поступило сообщение о том, что в одном из прилегающих к Кентау сел обнаружено тело юноши с ножевым ранением. Установлена его личность. Это несовершеннолетний учащийся 10 класса.

Стражи порядка выяснили, что около полуночи произошел конфликт между несовершеннолетними жителями двух населенных пунктов на бытовой почве.

С целью раскрытия тяжкого преступления был проведен подворный обход и опрошены очевидцы. В итоге правоохранители установили подозреваемого - жителя соседнего села.

В настоящее время проводится досудебное расследование по ст.99 ч.2 УК РК "Убийство".

Принимаются меры к задержанию остальных участников драки. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

На сегодняшний день обстановка в населенном пункте стабильная.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987936-desyatiklassnika-ubili-v-drake-v-turkestanskoy-oblasti/