Вооруженный конфликт с участием 8 человек предотвратили в Жамбылской области (видео)

Задержание. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Вооруженный конфликт с участием 8 человек предотвратили правоохранители в Жамбылской области. Подробности раскрыли в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ведомства, 12 сентября в Жамбылском районе группа лиц в возрасте от 30 до 43 лет намеревалась выяснить отношения на территории местной АЗС.

После получения оперативной информации на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники УБОП ДП региона.

"Территорию АЗС оцепили, а участников конфликта задержали и обыскали. В результате операции изъято охотничье оружие", - сообщили в ДП Жамбылской области.

Здесь добавили, что в ходе предварительного следствия установлены 8 участников конфликта.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 2 УК РК (Незаконное хранение и перевозка оружия). Назначена экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987891-vooruzhennyy-konflikt-s-uchastiem-8-chelovek-predotvratili-v-zhambylskoy-oblasti-video/