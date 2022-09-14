Неприятная история приключилась с актюбинкой из-за несостоявшейся невестки

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В Актобе на скамье подсудимых оказалась мать троих детей. Ее обвиняли в краже крупной суммы денег у несостоявшейся свекрови. Женщину осудили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор уголовного суда №2 города Актобе.

По материалам дела, молодой актюбинец проживал в квартире со своей матерью. Как-то раз он пригласил к себе с ночевкой любимую женщину. Она была в нормальных отношениях с матерью своего избранника.

Никто даже не заметил, как гостья периодически брала телефон женщины, заходила в банковское приложение и переводила сотни тысяч тенге на свой счет.

Как выяснилось, она украдкой подсмотрела, как хозяйка гаджета набирала код доступа и запомнила его.

На следующий день возлюбленная актюбинца вдруг срочно засобиралась домой в райцентр. Лишь через день мать ее молодого человека обнаружила, что с ее счета пропали 780 тысяч тенге. По истории переводов она вышла на виновницу.

31-летняя женщина оказалась на скамье подсудимых. Она объяснила, что похищенными деньгами рассчиталась со своими долгами.

А своему парню еще до суда рассказала, что средства нужны были, потому что болели дети, их у нее трое.

До вынесения вердикта обвиняемая в краже вернула потерпевшей только 200 тысяч тенге. Она заявила, что не может сразу погасить весь ущерб, так как нет таких денег - работает дворником, получает пособия на детей.

Суд приговорил женщину к двум годам ограничения свободы. В течение этого срока ей запрещено ходить в увеселительные заведения, после работы она должна возвращаться домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987757-nepriyatnaya-istoriya-priklyuchilas-s-aktyubinkoy-iz-za-nesostoyavsheysya-nevestki/