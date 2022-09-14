"Чуть-чуть выпила у подружки": признание пьяной автоледи попало на видео в Павлодаре

Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Видео с признаниями пьяных водителей поделилась полиция Павлодара. Так, на кадрах был запечатлен разговор правоохранителей с девушкой и мужчиной, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В первом случае около 12 часов ночи стражи порядка заметили автомобиль без включенного ближнего света фар. После остановки машины стало известно, что ехавшая за рулем девушка не пристегнута ремнем безопасности.

Полицейские попросили автоледи выйти из салона и тогда почувствовали еще и запах алкоголя.

"Чуть-чуть пива выпила. Да я у подружки была. Два литра выпила. Здесь живу вот", - пояснила девушка.

Вероятно, надеясь найти выход из ситуации и решить проблему по телефону, водитель звонила знакомым, но у нее ничего не получилось, отметили полицейские.

Медицинское освидетельствование выявило у павлодарки алкогольное опьянение. В отношении нее составили административный протокол по ст.608 КоАП РК.

Суд лишил автоледи водительских прав на 7 лет, а административного ареста ей удалось избежать, так как дома ее ждал малолетний ребенок.

Во втором случае нетрезвый автолюбитель был замечен правоохранителями тоже около полуночи. Он подозрительно управлял транспортным средством.

"Выпил водочки", - сразу признался мужчина, выйдя из машины.

На вопрос, куда он направлялся, ответил, что просто катался по городу. В итоге водителя привлекли к административной ответственности по ст.608 КоАП РК. Судом он лишен права управления сроком на 7 лет и подвергнут административному аресту сроком на 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987726-chut-chut-vypila-u-podruzhki-priznanie-pyanoy-avtoledi-popalo-na-video-v-pavlodare/