В серии грабежей уличили двоих астанчан, попавших на видео

Подозреваемые в ограблении. Кадр из видео: instagram.com/police_nur_sultan

Полицейские задержали двоих мужчин, которых подозревают в совершении сразу нескольких грабежей на улицах столицы. О троих потерпевших рассказали стражи порядка в официальном Instagram-аккаунте городского департамента полиции.

Одно из заявлений об ограблении поступило в полицию Нур-Султана от девушки. По ее словам, когда она шла по проспекту Богенбай батыра, неизвестные открыто похитили у нее сотовый телефон стоимостью 700 тысяч тенге.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела полиции района Сарыарка задержаны двое подозреваемых в возрасте 25 и 19 лет", – сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, эти мужчины могли быть причастны к двум похожим грабежам.

"В ночное время, около 03:00, неизвестные в районе рынка отобрали сотовый телефон у 50-летнего жителя города. Аналогичным способом они ограбили 57-летнего мужчину, отобрав у него барсетку с документами, деньгами и сотовым телефоном.

На камеру видеонаблюдения попал момент, как грабители уходят после совершения преступления", – рассказали полицейские.

Предполагается, что награбленное имущество злоумышленники успели сбыть скупщикам.

Как отметили стражи порядка, задержанные уже дали признательные показания. Сейчас по данным фактам проводится досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж".

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания ДП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987715-v-serii-grabezhey-ulichili-dvoih-astanchan-popavshih-na-video/