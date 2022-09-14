Глав компании "Qozgan Inc." задержали в Алматы. Их подозревают в организации финпирамиды

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Алматы задержаны два руководителя компании "Qozgan Inc.". По версии следствия, под видом компании на самом деле действовала финансовая пирамида, сообщает официальный Telegram-канал Агентства РК по финмониторингу.

По данным АФМ, деятельность финпирамиды была замаскирована под инвестиционную, а вкладчиков уверяли, что компания участвует в государственных и частных закупках на тендерной площадке РК.

"Организаторы предлагали доверчивым гражданам внести свои денежные средства в тендерные проекты, обещая от 5 до 30 процентов вознаграждения от суммы вклада в срок 105 дней.

Общее количество вкладчиков составляет более 100 человек, ущерб от деятельности финансовой пирамиды устанавливается", — говорится в сообщении агентства.

Сейчас двоих руководителей компании арестовали на 2 месяца. В их отношении ведется расследование.

В агентстве вновь призвали казахстанцев быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987711-glav-kompanii-qozgan-inc-zaderzhali-v-almaty-ih-podozrevayut-v-organizatsii-finpiramidy/