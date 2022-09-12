Почти 36 млн тенге отдали алматинцы мошеннику за несуществующие турпутевки

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Более десятка жителей Алматы обратились в полицию, заявляя, что их обманул человек, который под видом турагента продавал поддельные туристические путевки. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте алматинского ДП.

По подозрению в продаже несуществующих путевок полицейские задержали 30-летнего алматинца.

Как предполагают стражи порядка, с ноября 2021 года по август 2022 года он мог обмануть как минимум 13 человек – пока именно столько граждан обратилось в полицию с заявлением.

"Проработав какое-то время в туристическом агентстве, фигурант знал тонкости этого бизнеса. Так называемые клиенты понимали, что они обмануты, только в день вылета или незадолго до него", – отметил начальник отдела полиции при УП Бостандыкского района Галым Касымбаев.

Сейчас сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составляет около 36 миллионов тенге.

В едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Тем не менее, по мнению стражей порядка, обманутых людей может быть гораздо больше. Поэтому граждан, пострадавших от действий указанного человека, попросили обратиться по телефонам: 298-52-82; 298-52-80.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987353-pochti-36-mln-tenge-otdali-almatintsy-moshenniku-za-nesuschestvuyuschie-turputevki/