Лже-хакеры обещали казахстанцам взломать заблокированные страницы в соцсетях

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Аферисты убеждали казахстанцев в том, что помогут восстановить заблокированные аккаунты в социальных сетях, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

По подозрению в мошенничестве полицейские города Алматы задержали гражданку России 1997 года рождения. Как считает следствие, она могла неоднократно совершать мошеннические действия с использованием информационных технологий в группе лиц по предварительному сговору.

"Сотрудниками отдела "К" подозреваемая задержана. Преступную схему, как установлено, женщина разработала вместе со своим земляком, который в Instagram рекламировал услугу по взлому или восстановлению заблокированных аккаунтов.

Потенциальные клиенты отправляли деньги на карты банков Казахстана, в зависимости от страны проживания. В дальнейшем гражданка Н. полученные денежные средства распределяла по указанию сообщника на другие карты, при этом часть денег оставляла себе", – рассказал начальник Управления полиции Турксибского района Еркин Амантаев.

На данный момент действия фигурантов квалифицированы по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

"Проводятся следственные мероприятия, направленные на установление причастности задержанной к совершению других преступлений на территории города и Республики Казахстан", – добавили стражи порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987313-lzhe-hakery-obeschali-kazahstantsam-vzlomat-zablokirovannye-stranitsy-v-sotssetyah/