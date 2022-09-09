Иностранец познакомился с девушкой и лишился кредитки в Нур-Султане

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К столичным полицейским обратился гражданин Канады, который сообщил что в популярном приложении познакомился с женщиной, а после свидания обнаружил пропажу кредитной карты. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДП Нур-Султана.

С заявлением в полицию Нур-Султана обратился 31-летний гражданин Канады. По его словам, после свидания с малознакомой женщиной у него пропала кредитная карта.

Как сообщили полицейские, на днях мужчина приехал в столицу Казахстана для трудоустройства. Он рассказал, что через популярное приложение познакомился с девушкой и договорился о встрече с ней в Нур-Султане.

"Встретившись, пара провела вечер в кафе, после чего продолжили свидание в номере отеля. Незаметно похитив банковскую карту, гостья попрощалась с мужчиной и скрылась", – добавили стражи порядка.

Пропажу карты иностранец заметил на следующий день, когда стали приходить уведомления из банка о том, что производятся транзакции. После блокировки кредитки он обратился в полицию.

Позже сотрудники полиции района Сарыарка задержали 37-летнюю жительницу Алматы, которую и подозревают в краже.

Выяснилось, что совершая покупки в ТРЦ женщина растратила 5 тысяч канадских долларов (1 822 705 тенге) с украденной карты.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". Полицейские проверяют причастность подозреваемой к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1987066-inostranets-poznakomilsya-s-devushkoy-i-lishilsya-kreditki-v-nur-sultane/