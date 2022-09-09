"Поднял 4-летнюю девочку и бросил": павлодарца задержали за избиение жены, тещи и падчерицы

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42-летняя беременная павлодарка обратилась в полицию и сообщила, что ее гражданский муж избил ее, ее 4-летнюю дочь и мать. В результате маленькая девочка попала в больницу. Об этом сообщается на официальной странице ДП региона в Instagram.

По словам жительницы города, сожитель пришел домой в состоянии алкогольного опьянения. Сначала он беспричинно нанес телесные повреждения своей беременной супруге, потом толкнул тещу, в результате чего женщина ударилась головой об ванну.

"Не останавливаясь на достигнутом, мужчина поднял малолетнюю падчерицу на уровень своего роста и бросил ее, в результате девочка ударилась головой об пол", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Горожанка вызвала полицию. Ребенка госпитализировали в больницу.

Сейчас в отношении ее гражданского мужа проводится досудебное расследование по ч.1 ст.106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

"В настоящее время подозреваемый находится под стражей", - сообщил заместитель начальника ДП региона Рашад Утеуов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986990-podnyal-4-letnyuyu-devochku-i-brosil-pavlodartsa-zaderzhali-za-izbienie-zheny-teschi-i-padcheritsy/