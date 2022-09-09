Разборки двух группировок в Байконуре: один человек застрелен, двое ранены

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В Байконуре, по данным правоохранителей, произошла смертельная стрельба из-за вражды двух группировок. Подробности стали известны в ходе брифинга, прошедшего в Региональной службе коммуникаций, передает корреспондент NUR.KZ.

Брифинг прошел с участием руководителя управления прокуратуры Кызылординской области Батырбека Нурмаганбетова и заместителя начальника следственного управления ДП региона Асхата Мухтарулы.

По данным правоохранителей, смертельная стрельба произошла в Байконуре 2 сентября, до этого также были ранены два человека.

"По оперативной информации, город разделен между 4 группировками: "Арбат", "Даманск", "Нейтралка" и "Микрорайон". Трагедия произошла в результате ссоры лидеров группировок "Арбат" и "Даманск" друг с другом", - отметили на брифинге в РСК.

Как стало известно, сначала 31 августа около 23.30 часов во дворе многоэтажного дома неизвестные произвели несколько выстрелов в двух мужчин. Обоих с огнестрельными ранениями госпитализировали в больницу.

По данному факту 1 сентября Управлением МВД РФ комплекса "Байконур" возбуждено уголовное дело по п.б ч.3 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двум и более лицам), проводятся следственные действия. Подозреваемые не установлены.

Затем в ночь со 2 на 3 сентября около 00.30 часов во дворе многоэтажного дома неизвестные, приехав на машине, произвели выстрел из огнестрельного оружия в мужчину 1988 года рождения, в результате чего он скончался на месте происшествия.

По данному факту Управлением МВД РФ комплекса "Байконур" проводится расследование по ч.1 ст.105 УК РФ (Убийство).

В результате оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. 4 сентября его водворили в ИВС Управления МВД РФ комплекса "Байконур".

Спикеры добавили, что особый статус города и порядок взаимодействия государственных органов, расположенных в нем, урегулированы международными договорами.

На основании соглашения профилактические мероприятия на территории Байконура обеспечиваются правоохранительными органами Российской Федерации.

"На сегодняшний день криминогенная и общественно-политическая ситуация остается стабильной", - подытожили в ходе брифинга.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986955-razborki-dvuh-gruppirovok-v-baykonure-odin-chelovek-zastrelen-dvoe-raneny/