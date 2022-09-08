Павлодарец ударил родственника ножом и не смог сбежать, потому что тот выпал в подъезд

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Житель Павлодара в результате конфликта нанес несколько ножевых ранений родственнику, который от этого выпал в подъезд. Инцидент произошел в квартире одной из многоэтажек. После того, как жертва оказалась на лестничной площадке, подозреваемый хотел убежать, но его задержал сосед, передает корреспондент NUR.KZ.

Из материалов уголовного дела известно, что 22 марта этого года родственники отмечали Наурыз. За столом между мужчинами возник конфликт.

Один полез в драку, а второй решил отбиваться при помощи кухонного ножа. Нанес несколько ударов, из-за чего пострадавший угодил во входную дверью, которая была не закрыта, а затем выпал в подъезд.

На этом подозреваемый не остановился. Нанеся еще несколько ударов, попытался скрыться. Однако на шум вышел сосед, который его и задержал.

Раненый чудом выжил. В суде претензии родственнику предъявлять не стал. Обвиняемый же просил поменять квалификацию со статьи "Покушение на убийство" на "Причинение тяжкого вреда здоровью".

"Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.24-ч.1 ст.99 УК РК (Покушение на убийство), и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет", - огласил вердикт судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

К 8 годам суд добавил еще 3 месяца лишения свободы за неотбытую часть срока за предыдущее преступление. В 2018 году мужчину признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и ограничили в свободе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1986872-pavlodarets-udaril-rodstvennika-nozhom-i-ne-smog-sbezhat-potomu-chto-tot-vypal-v-podezd/